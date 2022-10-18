Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 01:39

На заседании Совета безопасности РФ Владимир Путин огласил ряд решений, которые каким-то образом оформляют ситуацию, сложившуюся после включения в состав России украинских территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и процедурой массовой мобилизации. В связи с войной, которая идет уже формально, по российскому законодательству, на российской территории, но которую по-прежнему нельзя называть войной, в стране вводится частичное военное положение, а ответственными назначены главы регионов.

Собственно военное положение провозглашено в захваченных областях, там оно будет действовать в полной мере. Среди прочего здесь будут введены цензура и комендантский час, запрет на свободное перемещение, запрет массовых мероприятий, транспорт и помещения могут быть экспроприированы на нужды армии, а граждане привлечены к рытью окопов или тушению пожаров. В примыкающих областях – в аннексированном Крыму, Краснодарском крае, в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях – введен «средний уровень реагирования». То есть ограничения, действующие на территориях с военным положением, тут будут работать не в полном объеме, но обязательно будут, с потенциалом разворачивания в полноценное военное положение. В других регионах Центрального и Южного федерального округов, включая Москву, будет режим «повышенной готовности». В остальной России ничего будто бы не поменяется, там «базовый уровень готовности», но при губернаторах будут созданы оперативные штабы, в которые войдут местные силовики и представители Минобороны. При необходимости губернаторы будут принимать решение о введении отдельных элементов военного положения. Таким образом, военное положение так или иначе распространится на всю страну, убывающими концентрическими кругами от места ведения боевых действий в Украине. Губернаторы будут ответственны за безопасность в своих регионах, за всяческую поддержку «специальной военной операции», как по административной части, так и по экономической.

В масштабах страны их работу будет координировать мэр Москвы Сергей Собянин как руководитель комиссии Госсовета по государственному управлению, а ведомственную часть обеспечения войны будет осуществлять премьер Михаил Мишустин во главе специально созданного Координационного совета при правительстве. Из принятых решений вытекает вывод, что Кремль после восьми месяцев безуспешных боевых действий сбрасывает ответственность за невойну, затеянную в феврале, на своих подчиненных. Собянин и Мишустин все это время старались держаться в тени и не комментировали происходящее в Украине. Больше того, московский мэр даже раньше всех заявил, что в столице прекращаются мобилизационные мероприятия. Центр выдергивает их на белый свет и возлагает непосредственные обязанности по обеспечению войны, как до этого назначил единого командующего операцией в Украине генерала Сергея Суровикина. Уровнем ниже – главы регионов, мерой оценки эффективности которых отныне станет их личный вклад в дело войны. Характерно, кстати, что уже к вечеру после заседания Совбеза в оккупированном Херсоне оказался Сергей Кириенко, заместитель главы президентской администрации, курирующий захваченные территории. Чиновники забегали-засуетились.