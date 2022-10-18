Еврокомиссия: Путин мог нарушить санкции

Президент России мог нарушить санкции Евросоюза, подарив бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони водку на его день рождения. Об этом заявила Еврокомиссия, пишет DPA.

Российский лидер подарил 20 бутылок водки бывшему главе Италии на его 86-летие. Сильвио Берлускони заявил, что немного восстановил отношения с Владимиром Путиным, поэтому из Москвы ему прислали подарок и "очень доброе письмо".

Этим заинтересовалась Еврокомиссия. В апреле 2022 года Евросоюз запретил ввоз ликеро-водочных изделий из России, в том числе водки. При этом закон не предусматривает исключений для подарков. Власти Италии выяснят, был ли подарок из Кремля нарушением санкционного режима.