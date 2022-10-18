Армения закупает иранские дроны-камикадзе
Армения подала официальный запрос на закупку боевых беспилотников иранского производства.
Около 22 стран подали официальные запросы на закупку военных беспилотников иранского производства, говорится в заявлении бывшего командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и главного военного помощника Верховного лидера Ирана генерал-майора Яхия Рахима Сафави.
«В настоящее время странами-кандидатами на покупку иранских беспилотников являются Армения, Таджикистан, Сербия, Алжир, Венесуэла и другие страны», - заявил Сафави.