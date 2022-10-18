Минкультуры представлено на выставке Rebuild Karabakh специальным стендом

Накануне в Экспо Центре в Баку начала работу Каспийская строительная неделя, объединяющая 2-ю Азербайджанскую международную выставку «Восстановление, реконструкция и развитие Карабах а – 2022» (Rebuild Karabakh – 2022), 27-ю Азербайджанскую международную строительную выставку (BakuBuild) и 14-ю международную выставку «Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейн» (Aquatherm Baku). В неделе принимают участие более 300 компаний из 17 стран мира.

Выставки организованы компаниями Caspian Event Organisers (CEO), Iteca Caspian, Caspian Event Management, ICA Eurasia при поддержке Министерства экономики, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), Фонда возрождения Карабах а и других структур.

На стенде представлены Карабах ский ковер, книги на тему Победы и Карабах а, каталог «Шуша – культурная столица Азербайджана», изданный на азербайджанском, английском и русском языках, а также изделия ручной работы и сувениры, виртуальные очки, позволяющие совершить тур по нашим освобожденным землям.

На стенде также можно ознакомиться с макетами музеев оккупации и Победы, которые будут созданы в Агдаме, а также Физулинского мемориального комплекса. На мониторе участникам демонстрируются рекламные ролики о реализуемой и предстоящей работе в наших освобожденных от оккупации районах.

У стенда Министерства культуры гости могут послушать мугам и народные песни.