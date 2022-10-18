В Украине начались проблемы с интернетом
Проблемы с подключением к интернету начались во многих городах Украины после ударов России по энергетической инфраструктуре, пишет Moscow Times.
Скорость соединения в Киеве падала до 81% от нормального уровня. В соседних со столицей Буче, Ирпене и Броварах скорость падала ниже 70% от нормы, подсчитали в NetBlocks.
Проблемы с интернетом начались после объявленных «Укрэнерго» веерных отключений, которые действуют по всей стране с 7:00 до 22:00 по местному времени. Власти попросили граждан с пониманием отнестись к ситуации.
«Пожалуйста, ограничьте потребление электроэнергии теми приборами, которые требуют много энергии. Завтра очень важно, чтобы потребление было максимально осознанным. Тогда графики отключений будут короче», – сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Российские удары повредили около 40% энергетической инфраструктуры страны. «К сожалению, по новым данным, около 40% всей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей действительно серьезно повреждены», – сказал советник министра энергетики Украины Александр Харченко.
По его словам, ремонтные работы ведутся в ускоренном режиме, однако люди должны быть готовы к аварийным и плановым отключениям.