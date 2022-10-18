В Украине начались проблемы с интернетом

Проблемы с подключением к интернету начались во многих городах Украины после ударов России по энергетической инфраструктуре, пишет Moscow Times.

Скорость соединения в Киеве падала до 81% от нормального уровня. В соседних со столицей Буче, Ирпене и Броварах скорость падала ниже 70% от нормы, подсчитали в NetBlocks.

Проблемы с интернетом начались после объявленных «Укрэнерго» веерных отключений, которые действуют по всей стране с 7:00 до 22:00 по местному времени. Власти попросили граждан с пониманием отнестись к ситуации.