Утром 20 октября в Николаеве раздаются взрывы. О них сообщили до объявления воздушной тревоги, которая началась в 09:04 по местному времени, пишет РБК-Украина.

"В Николаеве были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

В ночь с 19 на 20 октября в Николаеве уже звучала воздушная тревога. Николаевскую область атаковали дроны-камикадзе. Сообщается, что над регионом силы ПВО сбили 14 "шахедов".