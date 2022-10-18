Ильхам Алиев детям Агалы: Такие ребята, как вы, в будущем станут управлять Азербайджаном

"Дети вернулись на землю своих предков. Видите, как прекрасна ваша родная земля, ваша Родина, село Агалы... Здесь... особая красота, природа, воздух, климат. Мы вернули вас сюда, здесь и воздух чистый, и природа красивая, кругом горы, леса. Здесь будет кипеть жизнь. Скоро и в других селах, и в городе Зангилан будут построены дома. Агалы - первый проект, а вы – дети, которые первыми приехали на освобожденные земли. Рад, что вы и ваши родители очень охотно приехали сюда, потому что большинство родителей, наверное, тоже вообще не видели Агалы. Они тоже родились в период оккупации. Но земля притягивает человека. Ваше пребывание здесь говорит о том, что в скором времени мы благоустроим освобожденные земли, и бывшие переселенцы, пока еще проживающие сегодня в Сумгаите, Баку, других районах, вернутся на земли предков, будут жить и созидать здесь, растить детей. А вы должны хорошо учиться, потому что это нужно не только вам, это нужно нашей стране. Ведь такие ребята, как вы, в будущем станут управлять нашей страной. Вы должны быть образованными, грамотными... патриотами. Наши героические шехиды отдали жизнь за то, чтобы вы и сотни тысяч азербайджанцев вернулись на земли предков. Завтра исполняется вторая годовщина освобождения города Зангилан. Время летит быстро, но уже идет большая созидательная работа. Ваша главная задача - учиться, слушать родителей, учителей и стать в будущем достойными гражданами", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева осмотрели центр Агалы, побеседовали с жителями села. Те, в свою очередь, поблагодарили главу государства с созданными в селе прекрасными условиями для жизни.