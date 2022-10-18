Невинно осужденные по «Тертерскому делу»
Прекращено уголовное дело ряда гражданских лиц, подвергшихся пыткам и необоснованно обвиненных наряду с военнослужащими по «Тертерскому делу», сообщил адвокат Расул Джафаров.
Это Шаммедов Ариф Алаббас оглы, Исмаилов Музаффар Зафар оглу, Исмаилов Эльшан Зафар оглу, Гаджиев Эмин Рамиз оглу, Джаббаров Мансур Илья оглы, Мамедов Тофик Гумбат оглы, Мамедов Теймур Тофик оглы, Агалиев Шахин Назим оглы.
Адвокат отметил, что число оправданных по «Тертерскому делу» уже составляет 26 человек: «Ожидаются новые оправдательные приговоры. Также необходимо пересмотреть уголовные дела, изучение которых еще не началось полностью».
Напомним, ранее были названы имена 18 военнослужащих, оправданных по «Тертерскому делу».