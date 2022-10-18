Британская разведка: Россия рассматривает возможность отступления из Херсона

Заявление недавно назначенного командующим российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина о том, что в районе Херсона "возникла сложная ситуация", может говорить о планах по крупному отводу войск. Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, которая опубликована 20 октября в Twitter Министерства обороны страны.

В разведке заявление Суровикина, который также одобрил озвученные ранее планы по эвакуации мирного населения, назвали "необычным". Вероятно, это указывает на то, что российские власти всерьез рассматривают возможность вывода своих войск из района к западу от Днепра, говорится в сообщении.

Ключевой задачей любой операции по отводу россиян будет вывод войск и их техники через реку шириной 1000 метров. Поскольку все постоянные мосты серьезно повреждены, Россия, скорее всего, будет в значительной степени полагаться на временный мост, который она недавно построила недалеко от Херсона, и на понтонные переправы, которые продолжают действовать в нескольких местах.