Космический телескоп "Джеймс Уэбб" сделал новые снимки "Столпов творения", скопления межзвездного газа и пыли в туманности Орел. Об этом сообщает NASA на официальном сайте.

Ранее телескоп "Хаббл" уже делал фотографии этого места. Однако новый мощнейший телескоп в мире смог показать его лучше и детальнее.

"Столпы творения" представляют собой холодные плотные облака газообразного водорода и космической пыли в туманности Орел созвездия Змеи примерно в 6500 световых годах от Земли. Их называют одним из самых красивых мест в видимом космосе. Помимо этого, "Столпы" интересны для ученых, потому что это активная область звездообразования.