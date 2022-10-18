NASA поделилось детальными снимками далекого космоса ФОТО
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" сделал новые снимки "Столпов творения", скопления межзвездного газа и пыли в туманности Орел. Об этом сообщает NASA на официальном сайте.
Ранее телескоп "Хаббл" уже делал фотографии этого места. Однако новый мощнейший телескоп в мире смог показать его лучше и детальнее.
"Столпы творения" представляют собой холодные плотные облака газообразного водорода и космической пыли в туманности Орел созвездия Змеи примерно в 6500 световых годах от Земли. Их называют одним из самых красивых мест в видимом космосе. Помимо этого, "Столпы" интересны для ученых, потому что это активная область звездообразования.
"Я изучаю туманность Орел с середины 1990-х годов, пытаюсь заглянуть внутрь "Столпов", протянувшихся на несколько световых лет, которые нам показал "Хаббл", чтобы найти там внутри молодые звезды. Я всегда верил в то, что когда это место сфотографирует "Джеймс Уэбб", снимки будут просто ошеломляющими. Так оно и оказалось", - рассказал старший советник по науке Европейского космического агентства профессор Марк Маккориан.
"Джеймс Уэбб", снабженный инфракрасными детекторами, смог увидеть большую часть светорассеивающих эффектов в пылевых частицах. Благодаря этому новые снимки гораздо детальнее и подробнее предыдущих. Они помогут астрономам исследовать активность новорожденных солнц.