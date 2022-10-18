Анна Жданова, спецкор, Кишинев 11:45

На фоне энергетического кризиса в Европе, усложнения отношений с Россией и эскалации конфликта на территории Украины Молдова ищет способы диверсифицировать поставки газа. До сих пор без учета крайне редких исключений единственным источником голубого топлива для страны является российский "Газпром". Так, в октябре премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица, находясь с визитом в Баку, провела переговоры о закупке 300 миллионов кубометров природного газа у Азербайджана. Она сообщила, что запросила этот объем сроком на два месяца, мотивируя решение тем, что ни одна страна не хочет зависеть от единственного поставщика. Однако данный вопрос упирается в сложности с доставкой энергоносителя в Молдову.

В среду, 19 октября, премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил, что азербайджанский природный газ можно будет доставить в Молдову благодаря новому проекту Бухареста. Крупнейший производитель природного газа в Румынии Romgaz подписал с государственным нефтяным гигантом Азербайджана SOCAR меморандум о совместных инвестициях в терминал сжиженного природного газа на Черном море. По словам премьер-министра Румынии Николае Чукэ, реализация проекта позволит диверсифицировать и пополнить коридоры поставок газа из Каспийского бассейна в Европу. Глава румынского правительства добавил, что также обсудил с азербайджанской стороной возможный импорт газа по трубопроводам, в том числе для Молдовы. Как сообщил Romgaz, объект будет состоять из терминала сжижения природного газа и терминала регазификации, а также других установок и сооружений, необходимых для транспортировки газа из каспийского региона в Румынию. По словам премьер-министра Румынии, работу над технико-экономическим обоснованием (ТЭО) будут финансировать обе стороны совместно. «Я упоминал, что на предшествующей встрече, которая прошла 1 октября в Софии с президентом Азербайджана г-ном Алиевым, мы обсудили возможность запуска такого проекта. Сейчас, менее чем через три недели, запущен процесс, дающий старт его реализации. В финале мы надеемся иметь два терминала на обеих сторонах - на восточном берегу и на западном берегу Черного моря", - сказал Чукэ. Он упомянул, что в ходе встреч перед подписанием меморандума с официальными лицами Азербайджана обсуждались и другие элементы сотрудничества, включенные в общее стратегическое партнерство между Румынией и Азербайджаном. При этом глава Кабмина Румынии подчеркнул возможность и необходимость дальнейшей транспортировки азербайджанского газа.

"Далее мы вместе ищем решения для доставки газа из Каспийского моря по трансанатолийскому трубопроводу Турция-Болгария-Румыния и из Румынии, конечно же, в другие страны-бенефициары, одной из которых является Молдова. Мы и Азербайджан обязаны обеспечить Молдову необходимым количеством газа", - отметил он. Недавно премьер-министр Чукэ заявил, что Румыния может поставлять в Молдову до 5 миллионов кубометров природного газа в сутки, чего республике категорически недостаточно. Днем ранее глава парламента Молдовы Игорь Гросу обмолвился в интервью местным СМИ, что поставки природного газа из Азербайджана могут быть осуществлены по газопроводу Яссы-Кишинев из Румынии, строительство которого было завершено несколько лет назад и который на данный момент используют крайне мало. В ответ на вопрос о том, какой газ будет поступать по этому трубопроводу, спикер сказал: "Тот, который мы найдем и купим". "Мы не будем привередничать в выборе - нравится нам этот газ или нет, это будет тот газ, который мы сможем найти и доставить. Произведено взаимоподключение между Грецией и Болгарией, а это значит, что мы в конечном итоге сможем доставить газ и таким путем - через Румынию и, соответственно, через газопровод Яссы-Унгены-Кишинев", - ответил Гросу.

Он также отметил, что Молдова ведет переговоры со всеми потенциально возможными поставщиками газа, включая Баку. "Я беседовал с турецким коллегой, господином Шентопом, главой парламента Турции, о том, чтобы нам помогли с транзитом, поскольку инфраструктура проходит через Турцию", - сообщил глава парламента. Для того чтобы вести закупки газа в обход российского "Газпрома" и его "дочки" в Кишиневе - Молдовагаз, власти Кишинева модернизировали госпредприятие Энергоком: оно получило соответствующую аккредитацию и полномочия, в том числе и в Румынии. "Мы создали свой инструмент, отдельный от Молдавагаза, который полон долгов и находится под контролем "Газпрома". Наше стратегическое решение было наделить полномочиями, создать собственное предприятие, полностью подконтрольное государству", - пояснил Игорь Гросу. При этом в Молдове уже не первый месяц из уст как первых лиц государства, так и членов правительства и парламента звучат сообщения о том, что "Газпром" может в любой момент прекратить поставки газа в республику, а это обернется для нее гуманитарным коллапсом. Дочернее предприятие российского концерна Молдовагаз обременено долгом в размере $709 млн перед своим главным владельцем, "Газпромом", и аудит суммы, ставший одним из ключевых условий контракта с концерном, не проведен по сей день, хотя должен был завершиться еще минувшей весной. Кроме того, согласно заключенному нынешними властями Кишинева договору с "Газпромом", его молдавская "дочка" должна рассчитываться ежемесячно не только за потребленный газ, но и платить аванс за предстоящий месяц. И уже не в первый раз Молдовагаз не может собрать в срок нужную сумму. В четверг, 20 октября, вновь наступает крайний срок оплаты, а поставщик голубого топлива оказался в затруднительном положении и провести перечисление самостоятельно не может. Для решения этой проблемы ранее упомянутое предприятие Энергоком заключит кредитный договор с Молдовагазом и предоставит ему чуть более 1 миллиарда леев под залог транспортировочной газовой сети внутри страны.