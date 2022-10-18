Главарь сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян отправится в Москву для встречи с политическим руководством РФ, пишет армянская газета «Паст».

Издание утверждает, что во время последней встречи в Ереване Никол Пашинян открыто сообщил делегации сепаратистов Карабаха, что больше ничего не может сделать в вопросе Карабаха. И вообще, в последнее время представители армянских властей дают понять, что ответственными за карабахский вопрос являются «власти» Карабаха и Российская Федерация», пишет армянская газета.

Издание со ссылкой на источник отмечает, что сепаратисты не собираются сидеть сложа руки. По сведениям источника, в ближайшие дни Араик Арутюнян отправится в Москву для встречи с политическим руководством РФ. Источник утверждает, что в Москве «проводятся подготовительные работы для организации предстоящих встреч». «Наш источник сообщает также, что вполне вероятна встреча с президентом России Владимиром Путиным», - пишет армянская газета.