Самолет с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом приземлился в аэропорту Зангилана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в Азербайджан с целью участия в открытии Зангиланского международного аэропорта. Самолет с турецким лидером на борту вылетел из Международного аэропорта Эсенбога в Анкаре, сообщает Anadolu.

Согласно сообщению, президента Эрдогана в рамках визита в Азербайджан сопровождают вице-спикер парламента Турции Джелал Айдын, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, зампредседателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым, пресс-секретарь ПСР Омер Челик, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

Самолет с турецкой делегацией приземлится в Международном аэропорту, построенном в Зангиланском районе Азербайджана. Эрдоган станет первым главой иностранного государства, который посетит новый аэропорт в Зангилане.