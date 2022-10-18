Вице-спикер армянского парламента хочет стрелять

Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян вместе с депутатами принял участие в занятиях по стрельбе, организованных Министерством обороны страны. Об этом пишут местные СМИ.

Ранее Минобороны Армении объявило о старте курсов по боевой стрельбе для граждан, которые не проходили воинскую службу. Предусмотрены теоретические и практические занятия с боевой стрельбой.

Первый этап записи на курсы будет проводиться с 17 по 30 октября для жителей Еревана, в приоритете – женщины. На следующих этапах курсы будут организовываться в областях республики.