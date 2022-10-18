Шольц рассказал об «оружии», которое использует Путин

Президент России Владимир Путин использует энергию и голод в качестве оружия, но это не поможет ему победить, заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления, пишет Reuters.

«Путин использует энергию и голод в качестве оружия», - сказал он.

При этом Олаф Шольц подчеркнул, что российский лидер не смог сломить единство Запада и не сможет достичь своих целей с помощью тактики выжженной земли.

«Мы не оставим последнюю эскалацию Москвы без ответа… Тактика выжженной земли не поможет России выиграть войну. Она только укрепит единство и решимость Украины и ее партнеров», - заявил он в парламенте Германии.