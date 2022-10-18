В США назвали конечную цель по Азербайджану и Армении

Конечной целью Соединенных Штатов Америки является мирное урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, отвечая на вопрос, может ли размещение наблюдателей от миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе способствовать установлению долгосрочного мира в регионе.

«Мы надеемся на это. Это именно то, на чем продолжают настаивать госсекретарь (госсекретарь США Энтони Блинкен), посол Рикер (специальный советник США по переговорам на Кавказе, сопредседатель Минской группы ОБСЕ Филипп Рикер) и другие при обсуждении этого вопроса. Я не хочу опережать процесс, но, конечно, наша конечная цель - это мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном», - сказал Ведант Патель.