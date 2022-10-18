В Иркутске армяне отрубили руки своему земляку
В Иркутске задержаны двое мужчин армянской национальности за пытки и покушение на убийство своего соотечественника.
По данным следствия, организатором покушения является 35-летний Миро Усубович Мироян, который вместе с подельниками захватил потерпевшего и принялся жестоко его пытать. Сначала мужчину избили, а после с помощью мачете отрубили кисти рук и прострелили ноги, однако в итоге жертве удалось спастись. Причиной конфликта стал спор из-за 500 тысяч рублей и автомобиля.
Сообщается, что двое злоумышленников задержаны, организатора преступления ищут. Пострадавший находится в больнице.