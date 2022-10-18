Россия перебрасывает в Украину войска и технику из Сирии

Россия вывела часть военных и зенитно-ракетные системы С-300 из Сирии, чтобы перебросить их в Украину. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на западные и израильские источники.

Источники сообщают, что из Сирии были выведены два батальона по 1200–1600 военных и несколько командиров. Однако общее число передислоцированных войск может быть больше. По словам специалистов, знакомых с ситуацией, российское военное руководство в Москве стало меньше участвовать в повседневном управлении операциями в республике, включая военную координацию с Израилем.

Раньше наличие С-300 в Сирии удерживало Израиль от отправки военной техники в Украину. Россия не передавала контроль над этими ЗРК сирийскому правительству, но в Тель-Авиве опасались, что их могли использовать против израильских самолетов.