Крупная фармкомпания уходит из России

До конца 2022 года Россию покинет первая крупная фармацевтическая компания - финская Orion Pharma. Она начала ликвидацию бизнеса, пишут российские СМИ.

Компания занимала 90-е место среди крупнейших фармкомпаний России. Она работала в стране около 15 лет. В 2021 году выручка ОР составила 4,7 млрд руб., увеличившись на 45%. Для финской компании Россия - один из крупнейших рынков. На Восточную Европу и Россию у нее приходилось только 17% от глобальных продаж, или 44 млн евро.

Компания занималась выпуском препарата "метипред", который используется для лечения ревматоидного артрита, бронхиальной астмы, рака и гепатита. С марта компания ОР прекратила упаковку метипреда на российской площадке "Фармакор продакшн".

Уход Orion Pharma станет первым случаем, когда Россию покинет иностранная фармацевтическая компания.