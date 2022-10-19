Азербайджанская компания Alufar, специализирующаяся на реализации алюминиевых фасадных систем, демонстрирует свою продукцию на 2-й Азербайджанской международной выставке "Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабах а" - Rebuild Karabakh и 27-й Азербайджанской международной строительной выставке в Баку Экспо Центре.

Как сообщает haqqin.az, на выставке, которая продлится несколько дней, демонстрируются производимые компанией изоляционные двери и окна, алюминиевые стандартные профили, алюминиевые аксессуары, дверные ручки, оконные ручки, ручки для ящиков, прозрачные фасадные аксессуары и другая продукция.

Самым важным продуктом на выставке являются раздвижные дверные системы шириной 2 метра, высотой до 6 метров, впервые произведенные компанией Alufar. Среди новой продукции участникам выставки также продемонстрированы раздвижные оконные системы, являющиеся воздухонепроницаемыми и водонепроницаемыми с давлением до 1600 паскалей.

Для более подробного ознакомления с продукцией компании можно посетить Баку Экспо Центр или официальный сайт компании Alufar.