Российские олигархи будут платить за стоянку арестованных яхт в Европе

Российские олигархи будут обязаны платить за содержание арестованных из-за санкций суперъяхт в Испании и Франции, пишет Reuters.

В Испании, где было задержано шесть судов российских миллиардеров, «большинство» владельцев уже платят зарплату экипажу, оплачивают техническое обслуживание, стоянку в бухте и страховку. Во Франции ситуация аналогичная.

При этом олигархам под санкциями запрещается совершать финансовые операции в юрисдикциях, которые ввели санкции. Однако власти Испании и Франции разрешили подобные платежи в соответствии с законодательством Евросоюза и национальными законами.