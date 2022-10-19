В МЧС обсудили работу Госагентства по надзору за безопасностью в строительстве
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось заседание общественного совета в связи с деятельностью Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве министерства.
В пресс-службе МЧС рассказали, что основной целью встречи стало обсуждение деятельности Госагентства в направлении обеспечения безопасности в строительстве в стране, проделанной работы в этом направлении и предстоящих задач.
В заседании приняли участие председатель Общественного совета Фуад Гаджизаде и другие члены Совета, заместитель начальника Главного управления МЧС по организации работы с региональными центрами, проектному управлению и образованию Гюндуз Хамзаев, заместитель главы Госагентства по надзору за безопасностью в строительстве Эльхан Асадов.
Эльхан Асадов подробно проинформировал о работе, проводимой представляемым им ведомством, в направлении обеспечения безопасности в строительстве в стране и предстоящих задачах. Члены Общественного совета, в целом положительно оценившие деятельность агентства, отметили важность совместной деятельности с соответствующими учреждениями в данном направлении.
В ходе встречи, прошедшей в условиях взаимного обмена мнениями, члены Общественного совета высказали свои мнения и предложения по вопросам обеспечения безопасности в строительстве.