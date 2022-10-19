В МЧС обсудили работу Госагентства по надзору за безопасностью в строительстве

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось заседание общественного совета в связи с деятельностью Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве министерства.

В пресс-службе МЧС рассказали, что основной целью встречи стало обсуждение деятельности Госагентства в направлении обеспечения безопасности в строительстве в стране, проделанной работы в этом направлении и предстоящих задач.