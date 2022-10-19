В Минобороны России «подтвердили» использование иранских дронов видео
Директор московского Центра анализа стратегий и технологий, член общественного совета при Минобороны России Руслан Пухов в эфире программы РБК подтвердил, что Россия использует иранские дроны, пишут российские СМИ.
«...Мы все знаем, что они иранские, но власти не признали», - сказал он ведущим.
Примечательно, что Руслан Пухов сказал это раньше, чем с ним начали разговор.
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