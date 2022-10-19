Минобороны России заявило о «наступлении» ВСУ в Херсонской области и Донбассе

Министерство обороны РФ утверждает, что Вооруженные силы Украины провели наступление в Херсонской, Донецкой и Луганской областях, но российская армия пресекла все попытки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передают российские СМИ.

По его словам, до трех батальонов ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка — Червоный Яр Херсонской области. В районе Суханово Херсонской области украинские войска вклинились в оборону российских подразделений.

Кроме того, утверждает представитель Минобороны, российские войска сорвали попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка Луганской области и Ямполовка Донецкой области.