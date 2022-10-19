Лукашенко посоветовал белорусам «сжать зубы»

Граждане Беларуси должны «сжать зубы» для спокойной жизни. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, пишут белорусские СМИ.

«Хотите через беду пройти - пожалуйста. Знамя в руки и идите. Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером, если не самим в душ сходить, (…) так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите, (…) тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю», - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что гражданам должны сообщать открыто все, что происходит, а уже после этого народ должен самостоятельно сделать выводы и принять решение.