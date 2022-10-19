Халг Банк объявил итоги III квартала

По итогам третьего квартала 2022 года один из крупнейших частных банков Азербайджана - ОАО «Халг» Банк - продемонстрировал стабильный рост по основным финансовым показателям: объем активов вырос на 259.8 млн манатов (11,1%), составив 2 599.2 млн манатов по сравнению с началом года.

Банк завершил третий квартал 2022 года с чистой прибылью 19.93 млн манатов, что на 5,68 млн манатов больше (39.9%), чем за аналогичный период 2021 года. На конец отчетного периода общий капитал банка составил 466,3 млн манатов.

За третий квартал объем кредитного портфеля увеличился на 184,8 млн манатов (13,02 %), составив 1 603,9 млн манатов, а объем депозитного портфеля вырос на 235,3 млн манатов (15,25 %) и составил 1 778,55 млн манатов.

Халг Банк, входящий в тройку крупнейших частных банков Азербайджана, сохраняет свои позиции в банковском секторе по объему активов и кредитного портфеля.

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