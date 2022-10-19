Алиев и Эрдоган на открытии агропарка Dost в Зангилане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии первого этапа комплекса умного сельского хозяйства «Агропарк Dost» в Зангиланском районе, сообщает официальный сайт главы государства.

Алиев и Эрдоган выступили на мероприятии.

Затем главы государств разрезали ленту в знак открытия первого этапа комплекса умного сельского хозяйства «Агропарк Dost».

Главы государств сегодня также заложили фундамент станции Гумлаг, расположенной на участке железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, проходящем через Джебраильский район.