На белорусскую авиабазу рядом с Украиной перебросили военную технику

На белорусскую военную авиабазу «Зябровка» под Гомелем Россия активно перебрасывает военную технику. За два месяца ее количество сильно увеличилось. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, предоставленные американской компанией Planet Labs.

На снимках видны прибывшие зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, а также состав с горючим. Изменился и ландшафт базы. На ее территории появились песчаные насыпи. В середине августа на снимках были видны как минимум С-400, от 15 до 60 ракет для ЗРК С-300 и С-400, две единицы ЗРПК «Панцирь», а также радиолокаторы подсвета и наведения. Сейчас техники стало больше.

Житель Гомельского района сообщил , что в начале октября на аэродром прибыли российские военные. «Российская военная техника и живая сила прибыли в Зябровку полторы недели назад. Русские живут там с весны, но в ограниченном количестве. Доступ к Зябровке закрыт, как и прежде. Как стояли, так и стоят российские войска, но сейчас больше техники и людей», - сообщили журналистам.