МИД Азербайджана о миссии ОБСЕ в Армению

Любая группа под названием «Миссия ОБСЕ по оценке потребностей в Армении» не имеет мандата ОБСЕ, не может быть каким-либо образом связана с этой организацией, и ни один из ее результатов или отчетов не может быть принят в качестве документа ОБСЕ, заявили в МИД Азербайджана, комментируя заявление организации об отправке 21-27 октября в Армению команды экспертов для оценки ситуации в ряде приграничных районов.

«Эта односторонняя инициатива Армении является ничем иным, как личным визитом группы из нескольких государств-участников, и любой результат такого визита будет оцениваться соответствующим образом», - отметили в МИД.

«Что касается направления секретариатом ОБСЕ в Армению группы под названием «Миссия ОБСЕ по оценке потребностей», то следует отметить, что вопрос ее направления никогда не обсуждался ни одним органом ОБСЕ, принимающим коллективные решения, и как следствие, никакое решение не принималось. Таким образом, любая группа под названием «Миссия ОБСЕ по оценке потребностей в Армении» не обладает мандатом ОБСЕ, не может быть каким-либо образом связана с ОБСЕ, и ни один из ее итогов или отчетов не будет принят в качестве документа ОБСЕ», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.