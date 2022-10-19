В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии Тамашом Йозефом Торманом, сообщили в Минздраве.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев поздравил Тамаша Йозефа Тормана с назначением на пост посла Венгрии в нашей стране.

В своей речи министр отметил плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией в области здравоохранения и медицинской науки: «Наше сотрудничество в сфере фармацевтики также развивается динамично. Как известно, фармацевтическая промышленность является одной из важнейших отраслей 21 века. Исторически венгерская фармацевтическая отрасль отличается высококачественной продукцией. Хочу также отметить, что некоторые медучреждения Азербайджана оснащены медицинскими приборами венгерского производства. Считаю, что есть все условия для поднятия на новый качественный уровень сотрудничества между нашими странами в сфере фарминдустрии».

Коснувшись вопроса о пандемии COVID-19, Теймур Мусаев подчеркнул, что в рамках сотрудничества министров здравоохранения Организации тюркских государств Азербайджан и Венгрия осуществляют совместную деятельность.

В завершение Теймур Мусаев выразил надежду на дальнейшее успешное и динамичное развитие двусторонних отношений.

Посол Тамаш Йозеф Торман подтвердил высокий уровень сотрудничества наших стран в сфере фарминдустрии. Он также отметил, что созданы новые возможности для взаимодействия в сфере медицинского образования. «В настоящее время около 1200 граждан Азербайджана являются студентами венгерских вузов, но есть реальные предпосылки для того, чтобы в будущем число азербайджанских студентов, получающих медицинское образование в Венгрии, возросло», - подчеркнул посол.

В ходе беседы, прошедшей в духе конструктивного диалога и взаимопонимания, стороны обсудили новые перспективы развития и укрепления связей в сфере здравоохранения.