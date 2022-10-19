Внучатый племянник Кеннеди был наемником в Украине

Внучатый племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Конор был добровольцем в Украине. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

28-летний Конор Кеннеди написал, что в этом году он воевал в Украине, но не уточнил, где именно и как долго. «Меня глубоко тронуло то, что я увидел в Украине за последний год. Я хотел помочь. Когда я услышал об украинском Интернациональном легионе, я знал, что пойду, и пошел в посольство, чтобы записаться на следующий день», - написал он.

Молодой человек пояснил, что принял участие в войне из-за любви к демократии. При этом он подчеркнул, что принимал участие в боевых действиях не под своим именем.

Конор Кеннеди - внук бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди и внучатый племянник президента Джона Кеннеди.