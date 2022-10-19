В «Азерэнержи» рассказали о возникшей опасности для работы электростанции «Шимал»

Председатель ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев в своем выступлении на мероприятии напомнил, что сотрудники ОАО - рабочие, водители, электрики и инженеры в течение последних двух лет трудятся в сложных климато-рельефных условиях, создавая энергетическую инфраструктуру на освобожденных от оккупации территориях.

Рзаев добавил, что около 30 подрядных организаций работают над строительством объектов энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях.

На мероприятии был показан фильм, подготовленный центром по связям с общественностью «Азерэнержи», и награждены отличившиеся энергетики.

Затем начальник центра по связям с общественностью и СМИ ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев также рассказал журналистам об опасности для электростанции «Шимал» в результате резкого падения уровня воды в Каспийском море. Он сообщил, что для исключения рисков планируется строительство 540-метровой эстакады и 2-х водонасосных станций, позволяющих выкачивать холодную воду из Каспийского моря с глубины 8 метров.

«Падение уровня воды в Каспийском море почти на 2 метра за последние 20 лет создало сильную угрозу для работы ГЭС.

«Шимал» является 2-й по величине электростанцией страны и обеспечивает электроэнергией более 40 процентов территории города Баку. Снижение уровня моря создавало серьезную проблему в подведении охлаждающей воды к станции. Это могло привести к остановке работы электростанций «Шимал-1» и «Шимал-2», имеющих общую мощность 800 мегаватт», - сообщил он.

Абдуллаев также рассказал, что всего по обеим сторонам новой эстакады проложат 4 трубы. На 2-х насосных станциях будут работать 8 насосов.