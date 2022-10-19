Центробанк Турции снизил ключевую ставку

Центральный банк Турции снизил ключевую процентную ставку на 1,5 процентного пункта - до 10,5%. Заявление об этом опубликовано на официальном сайте турецкого ЦБ.

Решение принято с учетом «сильных показателей, указывающих на стабильное снижение инфляции», говорится в сообщении на сайте регулятора. Последний раз ЦБ снижал ставку 22 сентября.

Регулятор отмечает, что может снизить ставку еще больше в следующем месяце. Как признаются в Центробанке, рост цен на энергоносители и несоответствие спроса и предложения могут привести к более долгому, чем ожидалось, росту инфляции.