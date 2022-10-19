Угроза наступления с территории Беларуси растет, заявили в Генштабе ВСУ.

Как отметили в Генштабе, целью вторжения может быть не Киев. «Направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров», - заявил замначальника главного оперативного управления украинского Генштаба Алексей Громов.

Также, по его словам, белорусские войска развертывают свои авиационные подразделения и подразделения других родов войск, на территории Беларуси проводятся мероприятия по подготовке к скрытой мобилизации, а на аэродромах РБ стоят самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа «Кинжал».