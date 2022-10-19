Член Коллегии адвокатов избрана альтернативным председателем Апелляционного совета ЮНЕСКО

В рамках 215-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО прошли выборы на должность альтернативного председателя Апелляционного совета структуры.

На выборах адвокат Ругия Исаева была избрана на должность альтернативного председателя Апелляционного совета учреждения, получив абсолютное большинство голосов членов Исполнительного совета.

Таким образом, представитель Азербайджана впервые избрана альтернативным председателем Апелляционного совета ЮНЕСКО.

Следует отметить, что Апелляционный совет ЮНЕСКО является административным органом, созданным генеральным директором для предоставления рекомендаций по апелляциям, поданным сотрудниками на административные решения или дисциплинарные меры в рамках рабочих правил организации.