Генерал Курбанов посетил воинские части Азербайджана

Согласно сообщению, вначале гость возложил цветы к памятнику шехидам, воздвигнутому на территории воинской части ВМС, почтив их память. Затем в воинской части гости ознакомились с условиями, созданными здесь для личного состава.

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане министр обороны Узбекистана генерал-лейтенант Баходир Курбанов посетил воинские части Военно-воздушных сил (ВВС) и Военно-морских сил (ВМС), а также Национальный университет обороны, сообщает сайт Минобороны Азербайджана.

Гости посетили столовую, казарму, административные и служебные помещения, было обстоятельно рассказано об оружии и других боевых средствах воинской части.

Узбекская делегация понаблюдала за показательными тренировками морского спецназа.

Затем генерал-лейтенант Б.Курбанов побывал в воинской части беспилотных летательных аппаратов ВВС, ознакомился с созданными здесь условиями и был проинформирован о возможностях боевых средств.

Узбекскую делегацию, посетившую Национальный университет обороны, проинформировали об истории, деятельности университета и системе военного образования в целом.