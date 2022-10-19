8 ноября Шуша, считавшаяся неприступной крепостью, была освобождена от армянской оккупации, над городом подняли азербайджанский флаг. После этого Армения капитулировала. Эта славная история является общей для Азербайджана и Турции. Об этом, в частности, сказал президент Ильхам Алиев, выступая с совместным с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлением для прессы в городе Джебраил.

«С первых часов Второй карабахской войны мой дорогой брат, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свою поддержку Азербайджану. Он сказал, что Азербайджан не одинок, и Турция находится рядом с ним. Эта политическая и моральная поддержка продолжалась до последнего дня войны. Это придало нам дополнительные силы и не позволило каким-то сторонам вмешаться в данный вопрос. Турецко-азербайджанский союз в очередной раз восторжествовал», - сказал глава азербайджанского государства.

Ильхам Алиев подчеркнул, что турецко-азербайджанское единство по-прежнему проявляет себя в восстанавливаемых Карабахе и Зангезуре. Здесь ведутся масштабные строительные и восстановительные работы.

Глава государства отметил, что они ознакомились со строительством железной дороги и присутствовали на открытии Агропарка Dost. «Это первая частная инвестиция в регион, и название этого агропарка говорит само за себя», - сказал президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что турецкие компании участвуют наряду с азербайджанскими в строительных работах и строительстве дорог. Он поблагодарил эти компании за качественную работу, выполняемую в короткие сроки.

Ильхам Алиев отметил, что часть дорог уже построена: «Запланировано строительство железной дороги, а также 33 тоннелей. По некоторым из этих проектов идет активная работа. Общая протяженность тоннелей составляет более 50 километров. Будет построено 84 моста, часть из них уже возведена. Длина мостов составляет 12 километров. Это работа, которая будет проделана на первом этапе. Для полного восстановления Карабаха и Восточного Зангезура будет проделана большая работа, и мы это сделаем».