Международный суд ООН отклонил иск Армении в отношении Азербайджана

Международный суд ООН отклонил иск Еревана о внесении изменений в постановление суда от 7 декабря 2021 года о временных мерах по делу, возбужденному Арменией против Азербайджана, на фоне сентябрьских боестолкновений на азербайджано-армянской границе.

«Суд пришел к выводу, что боевые действия, вспыхнувшие между сторонами в сентябре 2022 года, и задержание армянских военнослужащих не являются основанием для изменения решения от 7 декабря 2021 года», - говорится в пресс-релизе Международного суда ООН, которое цитирует Интерфакс-Азербайджан.

Суд также принял к сведению обязательство Азербайджана обращаться со всеми задержанными армянскими военными в соответствии с международными конвенциями.

Замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, комментируя это решение в своем твиттере, отметил, что Баку приветствует постановление суда. При этом он указал, что Азербайджан теперь представил документальные доказательства военных преступлений, совершенных Арменией в отношении азербайджанцев, в Международный суд ООН и ЕСПЧ. «Привлечение Армении к ответственности имеет решающее значение для того, чтобы подвести черту под конфликтом и построить мирное и стабильное будущее», - написал Мамедов в своем твите.