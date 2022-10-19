Евросоюз ввел санкции против Ирана: наказание за поставку дронов России

Совет Евросоюза в рекордно короткие сроки согласовал и утвердил пакет санкций в отношении Ирана за поставки России дронов-камикадзе Shahed-36 иранского производства, которые используются российской армией для атак на объекты инфраструктуры в Украине. Об этом сообщает BBC.

На данном этапе под санкции попала компания-производитель Shahed Aviation Industries и три физических лица - начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери, командующий Аэрокосмического корпуса Стражей исламской революции Саед Агаджани и ответственный за логистику в иранском Минобороны Ходжатола Гореиши.

В официальном твиттере председательствующей сейчас в Совете Чехии говорится, что санкции вступают в силу с 20 октября.

Американская разведка несколько месяцев назад сообщала, что между Москвой и Тегераном заключена сделка на поставки БПЛА Shahed-36. Тегеран, однако, отвергал эту информацию даже после того, как иранские дроны стали активно применяться в войне против Украины. Украинские власти неоднократно заявляли, что готовы представить доказательства тем странам, которые все еще сомневаются в применении Россией иранских БПЛА.