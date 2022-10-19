Борис Джонсон возвращается?

«Мне сообщают, что ожидается выдвижение кандидатуры Бориса Джонсона на пост лидера партии тори. Пока он советуется с доверенными лицами, но, как говорят, считает, что это вопрос национальных интересов», — написал политобозреватель газеты Стивен Суинфорд в соцсетях.

Главными претендентами на пост главы британского правительства, кроме Джонсона, являются бывший глава Минфина Британии и главный конкурент Трасс на прошлых выборах Риши Сунак и лидер палаты общин парламента Пенни Мордонт. Издание отмечает, что сторонники экс-министра финансов считают его «наиболее подходящим кандидатом».

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подтвердила свою отставку 20 октября. Трасс признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера.