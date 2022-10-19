Российский истребитель выпустил ракету вблизи британского самолета

Российский истребитель выпустил ракету вблизи невооруженного британского самолета-разведчика, выполнявшего патрульный полет в международном воздушном пространстве над Черным морем. Инцидент произошел 29 сентября, но министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал об этом сегодня, 20 октября, на слушаниях в британском парламенте, передает Reuters.

Уоллес сообщил, что Россия объяснила случившееся технической неисправностью, и что британские самолеты теперь сопровождаются истребителями. Министр отметил, что Великобритания выразила озабоченность правительства министру обороны России Сергею Шойгу.

«В ответе министра обороны России от 10 октября говорится, что они провели расследование обстоятельств инцидента и заявили, что это была техническая неисправность истребителя СУ-27, – сказал Уоллес. – Они также признали, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве».

Истребители теперь сопровождают невооруженные патрульные самолеты, добавил он.

«Мы не считаем это преднамеренной эскалацией с российской стороны, наш анализ показывает, что это была неисправность. Однако это напоминание о том, насколько велика может быть опасность, когда истребители используются так, как это неоднократно делали российские (войска)», - сказал Уоллес.