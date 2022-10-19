Министерство труда и социальной защиты населения 20 октября предоставило еще 50 квартир семьям шехидов, инвалидам войны, а также лицам с инвалидностью (инвалидам Чернобыля, инвалидам по зрению).

Согласно сообщению пресс-службы министерства, во время вручения документов на квартиры замминистра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев сообщил, что после 44-дневной войны оказана широкомасштабная социальная поддержка семьям шехидов и инвалидам войны. В рамках этой работы программа обеспечения жильем была расширена в 5 раз. Также осуществляются меры по обеспечению жильем граждан из других уязвимых групп населения. Было отмечено, что в послевоенный период семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 4 000 квартир и частных домов, в том числе квартир в новых жилых комплексах в Сабунчинском и Бинагадинском районах Баку, всего же за прошедший период предоставлено до 13 тысяч квартир и частных домов. В этом году семьям шехидов и инвалидам войны планируется предоставить 1500 квартир и частных домов, и уже предоставлено около 1000 квартир и частных домов.

Также продолжается работа по обеспечению жильем инвалидов Чернобыля и слабовидящих. В 2021 году инвалидам Чернобыля было предоставлено 258 квартир, за этот год — 64. Инвалиды по зрению в этом году получили 255, а в 2022 году — 149 квартир.