«Посмотрите, что они сделали с Джебраилом во время оккупации?! Разве соответствующие международные организации не приезжали и не видели это?.. Почему бы им не приехать, ...увидеть, что они (Армения) сделали с Джебраилом и остальным Карабах ом во время армянской оккупации, которую поддерживал Запад», - приводит Интерфакс-Азербайджан слова турецкого лидера.

Баку должен потребовать от Еревана выплаты компенсации за многомасштабные разрушения в Карабах е и Восточном Зангезуре за почти 30 лет армянской оккупации, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с совместным с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы в городе Джебраил.

Президент Турции рассказал, что интересовался у азербайджанского коллеги, засвидетельствовали ли представители международных структур, в том числе ОБСЕ и ЕС, последствия армянской оккупации, в том числе в Джебраильском районе Азербайджана. «Ильхам Алиев ответил мне, что вышеуказанные структуры не организуют поездки на освобожденные территории. Причина проста. Они не хотят видеть последствий своего бездействия, видеть результаты совершенного Западом», - сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, позиция Запада в период армянской оккупации способствовала масштабным разрушениям в освобожденных ныне районах Азербайджана, пишет Anadolu.

«Они (Запад) прекрасно осведомлены о случившемся. Этот вопрос нужно поднимать в суде Гааги и требовать компенсации», - сказал президент Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что за последние два года в Азербайджане под руководством Ильхама Алиева проделана масштабная работа по восстановлению деоккупированных территорий. Он назвал открывшийся сегодня Зангиланский международный аэропорт еще одним символом героизма Азербайджана по освобождению Карабаха.

Участие турецких компаний в восстановлении деоккупированных территорий – предмет гордости Турции, подчеркнул президент Эрдоган.

Политик заверил, что Турция готова и далее активно поддерживать реализацию плана действий по Карабаху, в том числе в направлениях развития аграрной сферы, умных городов и зеленой энергетики.