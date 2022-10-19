Армяне все стреляют и стреляют

Министерство обороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении на границе.

Согласно сообщению военного ведомства, 20 октября с 16:30 до 17:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли и Юхары Шорджа Басаркечарского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Зяйлик Кельбаджарского района.

В Минобороны Азербайджана отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.

Отметим, что Минобороны Азербайджана сообщало сегодня утром об обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении на границе в ночь с 19 на 20 октября.