Переговоры министров обороны Израиля и Украины отложены

Телефонные переговоры министра обороны Израиля Бени Ганца и министра обороны Украины Александра Резникова отложены. Об этом сообщает телеканал N12.

«Запланированная на сегодня (20 октября - ред.) беседа министра обороны Бени Ганца и министра обороны Украины Алексея Резникова по просьбе украинцев перенесена на неизвестную дату»,—говорится в сообщении.

19 октября израильские СМИ сообщали, что Тель-Авив отклонил запрос о проведении телефонного разговора с Александром Резниковым.