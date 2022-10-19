Ильхам Алиев: Мы вернулись...

Наше мероприятие сегодня состоялось в городе Джебраил. В действительности же как такового города нет. В свое время здесь были дома, жили люди, кипела жизнь. Но во время оккупации армяне разрушили все захваченные азербайджанские города и села, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы в городе Джебраил.

«Эти разрушенные здания остались от города Джебраил. И вызваны они не Первой карабахской войной, это было сделано армянами во время оккупации. Посмотрите, сколько ненависти у них было к народу Азербайджана, что они разрушили все здания. Главной целью этого было то, чтобы азербайджанцы никогда не вернулись на эти земли. Не должно было быть пути назад. Однако мы вернулись, вернулись, пролив кровь, вернулись после боев, и сегодня в этот район вернулась жизнь. Мы видим это на примере села Агалы», - сказал глава государства.

Отметив, что накануне он побывал в селе Агалы и в расположенной там школе, президент Азербайджана сказал, что ни один из 70 детей, обучающихся в школе, не видел этих мест: «Даже родители многих родились во время оккупации, они сами в это время были детьми. Но они вернулись. Потому что тянет земля, тянет Родина. Все бывшие вынужденные переселенцы вернутся, и мы делаем все возможное для их возвращения, работаем день и ночь, и наши турецкие братья рядом с нами в этих строительно-восстановительных работах».