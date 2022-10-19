Ильхам Алиев: Работа в регионе будет вестись при активном участии Турции и Азербайджана

«После Второй карабахской войны турецко-азербайджанское братство и единство поднялись на более высокий уровень. Вы, наверное, тоже видите, что везде развеваются вместе флаги Азербайджана и Турции. Эти чувства идут от сердца, это наследие наших предков, их воля и требование нашего времени». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы в городе Джебраил.

«Тот факт, что наш дорогой брат находится здесь сегодня с большой делегацией и представителями правительства, еще раз показывает, что мы вместе, как всегда, и будем вместе. После этого работа в регионе, конечно же, будет вестись при активном участии и разрешении Турции и Азербайджана. Политические инициативы, экономическая, энергетическая, транспортная сферы — наше сотрудничество по всем этим направлениям вышло за региональные рамки, на международный уровень», — сказал глава государства.

Выразив признательность президенту Турции и турецкой делегации за то, что они были с Азербайджаном в этот важный день, президент Ильхам Алиев пожелал счастья и мира турецкому народу.