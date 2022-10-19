Израиль поставил систему ПВО Эмиратам

Израиль поставил зенитную ракетную систему Barak Объединенным Арабским Эмиратам, сообщает Breaking Defense со ссылкой на источники.

Ее уже развернули на территории страны. Источники утверждают, что это стало первым шагом для реализации крупного договора поставок систем ПВО из Израиля.

"Это будет очень большой контракт, так как Эмиратам нужно большое количество (систем - ред.), чтобы защитить некоторые из их важнейших районов, которые регулярно подвергаются ракетным ударам йеменских хуситов и иранских прокси в регионе", - говорят эксперты.

Зенитный ракетный комплекс Barak предназначен для защиты от любого типа воздушных угроз: самолетов, вертолетов, противокорабельных ракет, беспилотных летательных аппаратов, а также крылатых ракет и боевых самолетов на дистанции до 90 км.