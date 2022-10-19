Страх и тревога в некоторых кругах по поводу Зангезурского коридора, который свяжет Нахчыван с западными районами Азербайджана, далеки от реальности. После всех шагов, предпринятых в Карабах е, в таком страхе нет необходимости. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в заявлении для прессы в Джебраиле.

«Азербайджан уверенными шагами продолжает свой путь. Этот путь будет способствовать миру, спокойствию и стабильности в регионе, а также предоставит торговые и инвестиционные возможности для всех стран, расположенных вдоль маршрута Срединного коридора Восток-Запад, проходящего через Каспийское море», - сказал президент Турции.

Эрдоган напомнил, что Азербайджан в ходе 44-дневной войны освободил свои земли от оккупации и восстановил свои права.

«Азербайджан, предпринявший искренние шаги и выдвинувший позитивные предложения в обсуждениях с Арменией показал, что его главная цель – прочный мир, процветание и стабильность. Как я всегда говорил, от мира никто не проиграет. Наша единственная цель – построить благополучное будущее для нашего региона. Процессы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, Турцией и Арменией продолжаются, поддерживая друг друга. Важно правильно воспользоваться открывающимся окном возможностей».

Президент Турции также сказал, что Анкара будет поддерживать Баку во всех проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре. «Турция в рамках плана развития Карабаха готова поддержать Азербайджан во всех проектах, в частности, в сельском хозяйстве, «зеленой энергетике» и «умных городах», - сказал Эрдоган.