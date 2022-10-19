Иран пригрозил Саудовской Аравии

Саудовская Аравия не должна заигрывать с Израилем. Это заявил командующий иранским Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами, сообщает Eghtesad news.

"Я говорю Аль-Сауду, вы не укроетесь в стеклянных дворцах. Таково наше предупреждение. Ваша паучья карта бита. Вы полагались на Израиль, который распадается, и это конец вашим надеждам. Американцы и британцы должны все понять и перестать нам вредить. Вы не сумели поколебать нас санкциями, вы били по нашим кораблям, мы ударили по вашим, любой шаг, который вы сделаете против иранского народа, вернется к вам многократно", — сказал он.